टी-20 अंतरराष्ट्रीय: साहिबजादा फरहान ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड, अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा

फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 पारियों में 79.33 की औसत और 165.28 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले।

वहीं, अभिषेक ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ इसी साल 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 229 रन बनाए थे। उनकी औसत 76.33 की रही थी। उन्होंने 269.41 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

इस सूची में तीसरे स्थान पर कॉलिन मुनरो हैं। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 223 रन बनाए थे।