रुतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

रणजी ट्रॉफी 2026-27: रुतुराज गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी करियर का 10वां शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 01:26 pm Oct 20, 202601:26 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (101*) खेली। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 10वां शतक साबित हुआ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ वनडे सीरीज में रुतुराज कुछ खास नहीं कर पाए थे। उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था। उन्होंने 15, 12 और 33 के स्कोर बनाए थे। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।