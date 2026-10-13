रविचंद्रन अश्विन ने भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा 

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उन्हें लगता है कि भुवनेश्वर ने भारतीय टीम में वापसी के बारे में सोचा तक नहीं होगा।

अश्विन के मुताबिक, यही सोच उनकी सफलता का मंत्र हो सकती है।

उन्होंने कहा, "जब मैं दूर से भुवनेश्वर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपने करियर में ऐसा अनुभव किया है। वह अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे हैं और अपने सफर पर ध्यान केंद्रित किया है।"