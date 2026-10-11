रविचंद्रन अश्विन का शाई होप की बड़ी रणनीतिक चूक पर तीखा हमला, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप की कप्तानी और रणनीतिक चूक की कड़ी आलोचना की है। अश्विन ने रांची में खेले गए मैच में संजू सैमसन के खिलाफ स्पिनर अकील होसेन को लगातार मोर्चे पर लगाए रखने के फैसले को एक आत्मघाती कदम करार दिया। सैमसन ने 41 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे भारत ने 249/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था।
बयान
अश्विन ने क्या दिया बयान?
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, "सैमसन क्रीज पर थोड़े असहज लग रहे थे क्योंकि वह रन बनाने के मजबूत दौर में नहीं थे। हालांकि, शाई होप ने बड़ी गलती की। आप सैमसन पर दबाव बनाने के लिए लगातार स्पिनरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पावरप्ले में अकील होसेन से लगातार 3 ओवर गेंदबाजी करवाना भूखे शेर के सामने थाली में बकरी परोसने जैसा था। सैमसन ने मौके का फायदा उठाया और अकील पर टूट पड़े।"
स्थान
सैमसन के टीम में स्थान पर क्या बोले अश्विन?
अश्विन ने सैमसन के निडर रवैये और टीम में उनके स्थान को लेकर चल रहे दबाव पर कहा, "जब आप खतरे में हों और जानते हों कि आपको टीम से बाहर किया जा सकता है, तो खुद को सुरक्षित रखना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है। इसके बावजूद सैमसन टीम के लिए जोखिम उठाना जारी रखते हैं और उनका यही रवैया कुछ किस्मत भी लेकर आ रहा है। दूसरे मैच में उनका आसान कैच फील्डर ने छोड़ दिया।"
फायदा
सैमसन ने कैसे उठाया होप की भूल का फायदा?
होसेन शुरुआत से संघर्ष कर रहे थे और उनके एक ही ओवर में सैमसन ने 2 चौके और 2 छक्के जड़ दिए थे।
इसके बावजूद कप्तान होप ने होसेन को पावरप्ले में लगातार 3 ओवर सौंप दिए, जिसमें उन्होंने 46 रन लुटा दिए।
अश्विन का मानना है कि इस रणनीतिक चूक ने खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन को सेट होने और लय हासिल करने का पूरा मौका दे दिया, जिससे भारत 249 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच सका।