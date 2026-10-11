रविचंद्रन अश्विन ने शाई होप की बड़ी रणनीतिक चूक पर तीखा हमला बोला है

रविचंद्रन अश्विन का शाई होप की बड़ी रणनीतिक चूक पर तीखा हमला, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 12:52 pm Oct 11, 202612:52 pm

क्या है खबर?

भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप की कप्तानी और रणनीतिक चूक की कड़ी आलोचना की है। अश्विन ने रांची में खेले गए मैच में संजू सैमसन के खिलाफ स्पिनर अकील होसेन को लगातार मोर्चे पर लगाए रखने के फैसले को एक आत्मघाती कदम करार दिया। सैमसन ने 41 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे भारत ने 249/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था।