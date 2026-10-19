जसप्रीत बुमराह पर इस दिग्गज ने BCCI को दी बड़ी सलाह, कहा- तीनों प्रारूप न खेलें

बुमराह को आगामी वनडे विश्व कप तक सुरक्षित रखने और उनके कार्यभार को संभालने को लेकर शास्त्री ने TOI से कहा, "मुझे नहीं लगता कि उन्हें (जसप्रीत बुमराह) विश्व कप तक तीनों प्रारूपों में खेलना चाहिए। उन्हें मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वनडे या टी-20 कभी-कभार खेलने चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं उन्हें न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बचाकर रखना ज्यादा पसंद करूंगा, जहां उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है।"