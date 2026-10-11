रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

रणजी ट्रॉफी 2026-27: रिंकू सिंह ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का 10वां शतक लगाया

लेखन अंकित पसबोला 07:05 pm Oct 11, 202607:05 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए रिंकू सिंह ने बिहार क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (109*) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 10वां शतक साबित हुआ। उनके साथी बल्लेबाज माधव कौशिक (124) ने भी शतक लगाया। इन दोनों शतकों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 287/3 का स्कोर बनाया। आइए रिंकू की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।