रणजी ट्रॉफी 2026-27: रिंकू सिंह ने लगातार दूसरे मैच में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

ग्रीन पार्क स्टेडियम में उत्तर प्रदेश ने जब 33 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब रिंकू क्रीज पर आए।

उन्होंने माधव कौशिक के साथ मिलकर 57 रन की साझेदारी की।

एक छोर से उत्तर प्रदेश ने निरंतर अंतराल में अपने विकेट गंवाए, जबकि दूसरे छोर से रिंकू ने डटकर बल्लेबाजी की।

उन्होंने 155 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने वंश चौधरी के साथ मिलकर 65 रन की साझेदारी की।

वह 118 रन बनाकर नाबाद रहे।