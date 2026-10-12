रविंद्र जडेजा ने शानदार शतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रणजी ट्रॉफी 2026-27: रविंद्र जडेजा ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का 16वां शतक जड़ा

लेखन आदर्श कुमार 12:29 pm Oct 12, 202612:29 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में सौराष्ट्र क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए रविंद्र जडेजा ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शतक (102) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 16वां शतक रहा। दूसरी ओर, प्रेरक मांकड़ ने भी 129 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के शतकों की बदौलत सौराष्ट्र ने पहली पारी में 110.4 ओवर में 392 रन बनाए। ऐसे में आइए जडेजा की पारी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।