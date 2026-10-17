अजीत अगरकर की जगह पर रमेश पोवार बन सकते हैं चयनकर्ता- रिपोर्ट 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोवार का इंटरव्यू जूनियर चयन समिति के लिए भी लिया गया था।

शुरुआत में अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सीनियर चयन समिति में शामिल कर लिया गया।

कर्नाटक के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डोडा गणेश को जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद मिल सकता है।

जम्मू-कश्मीर के अरुण शर्मा नॉर्थ जोन और गुजरात के एल पवार अंडर-19 पैनल में वेस्ट जोन के चयनकर्ता हो सकते हैं।