रणजी ट्रॉफी 2026-27: रजत पाटीदार का शानदार फॉर्म जारी, प्रथम श्रेणी करियर का 17वां शतक जड़ा 

रजत ने अपना पहला प्रथम श्रेणी मुकाबला साल 2015 में बड़ौदा क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 79 मैच खेले हैं और इसकी 135 पारियों में 43 से ज्यादा की औसत से 5,500 से अधिक रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से 28 अर्धशतक भी निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 205 रन रहा है।

भारत के लिए उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 6 पारियों में 10.50 की औसत से 63 रन बनाए थे।