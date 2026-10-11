रहमत शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा दूसरा टेस्ट शतक

रहमत शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा दूसरा टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 01:30 pm Oct 11, 202601:30 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहमत शाह ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (105*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 215 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही अफगान टीम अपनी पहली पारी में 240 रन बनाने में सफल रही। आइए रहमत की पारी और करियर के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।