कुलदीप यादव पिछला मुकाबला नहीं खेले (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

कुलदीप को टीम से बाहर रखने पर भड़के पूर्व दिग्गज, फैसले को बताया समझ से परे

लेखन आदर्श कुमार 04:14 pm Oct 15, 202604:14 pm

क्या है खबर?

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुलदीप यादव पर भरोसा नहीं जताने के लिए टीम प्रबंधन की आलोचना की है। उनका मानना है कि सपाट पिचों पर भी कुलदीप को मौका मिलना चाहिए। कुलदीप ने शुरुआती 2 मुकाबलों में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्हें अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया। कुलदीप ने पहले मैच में 33 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में 53 रन खर्च कर दिए थे।