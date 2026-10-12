प्रिंस यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 में हासिल की खास उपलब्धि, जानिए क्या किया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने रविवार को इंदौर में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 3 चौके लगाकर खास उपलब्धि हासिल की। वह एस श्रीसंत और रविचंद्रन अश्विन के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नंबर 10 या 11 पर बल्लेबाजी करते हुए न्यूनतम 3 चौके लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। यह कारनामा अश्विन द्वारा 2011 में किए गए कमाल के 15 साल बाद हुआ है।
बल्लेबाजी
प्रिंस की आखिरी ओवरों में की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
प्रिंस की पारी के अंतिम क्षणों में किए गए योगदान ने भारत को 223 रनों का कुल स्कोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने 6 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाए। इसके बाद मेजबान टीम ने लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया और 14 रनों से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली।
इससे पहले अभिषेक शर्मा ने मात्र 30 गेंदों में 69 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अच्छी नींव रखी थी।
इतिहास
प्रिंस ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए रचा इतिहास
प्रिंस की यह उपलब्धि 2007 में जोहान्सबर्ग में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीसंत द्वारा लगाए गए 4 चौकों के 19 साल बाद आई है।
अश्विन ने आखिरी बार यह उपलब्धि 2011 में कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए हासिल की थी।
भारत की स्थिति 202/8 की नाजुक स्थिति में थी, तभी प्रिंस अंतिम ओवर से ठीक पहले बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए शमर जोसेफ की गेंदों पर तीन चौके लगाए।