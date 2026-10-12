प्रिंस यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी की

प्रिंस यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 में हासिल की खास उपलब्धि, जानिए क्या किया

लेखन भारत शर्मा 10:54 am Oct 12, 202610:54 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने रविवार को इंदौर में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 3 चौके लगाकर खास उपलब्धि हासिल की। वह एस श्रीसंत और रविचंद्रन अश्विन के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नंबर 10 या 11 पर बल्लेबाजी करते हुए न्यूनतम 3 चौके लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। यह कारनामा अश्विन द्वारा 2011 में किए गए कमाल के 15 साल बाद हुआ है।