प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हो गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

प्रसिद्ध कृष्णा 3 सप्ताह रहेंगे मैदान से बाहर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना हुआ मुश्किल

लेखन आदर्श कुमार 02:47 pm Oct 06, 202602:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा कम से कम 3 सप्ताह तक मैदान से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में 4 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज में उनके खेलने पर संशय है। प्रसिद्ध को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की मांसपेशियों में चोट लगी थी। वह इस मुकाबले में सिर्फ पांच ओवर गेंदबाजी कर सके थे। इसके बाद वह तीसरे वनडे में भी नहीं खेल सके।