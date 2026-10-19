प्रज्ञान ओझा भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता होंगे (फाइल तस्वीर)

प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए मुख्य चयनकर्ता, अजीत अगरकर की जगह लेंगे

लेखन आदर्श कुमार 04:21 pm Oct 19, 202604:21 pm

क्या है खबर?

अजीत अगरकर के बाद प्रज्ञान ओझा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नया मुख्य चयनकर्ता बनाया है। वहीं, चयन समिति में रमेश पोवार को भी शामिल किया गया है। ओझा अंतरिम तौर पर इस समिति की कमान संभाल रहे थे। सीनियर समिति के लिए आवेदन की समय-सीमा 14 अक्टूबर तक निर्धारित थी। क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने इस पद के लिए कई इंटरव्यू लिए थे। पोवार का इंटरव्यू जूनियर चयन समिति के लिए भी हुआ था।