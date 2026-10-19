PCB ने नासिर हुसैन और माइकल आथर्टन को कमेंट्री टीम से किया बाहर, जानिए कारण

पाकिस्तान सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि उन्होंने इमरान के रिश्तेदारों, वकीलों या डॉक्टरों को उनसे मिलने से कभी नहीं रोका है।

साल 2023 से जेल में बंद इमरान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार वे अपनी आंखों की 75 प्रतिशत रोशनी खो चुके हैं।

दुनिया भर के कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर उन्हें चिकित्सा सहायता देने की मांग की है।