टी-20 अंतरराष्ट्रीय: साहिबजादा फरहान बने पाकिस्तान के नए कप्तान, आघा सलमान की हुई छुट्टी

सलमान ने 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम ने 22 मुकाबले जीते और 14 में उसने हार झेली। टीम का जीत प्रतिशत 61.11 का रहा।

हालांकि, बड़े मुकाबलों में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा।

साल 2025 एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 3 मैचों में हार मिली, जिसमें फाइनल भी शामिल था।

इसके बाद 2026 टी-20 विश्व कप में टीम सुपर-8 चरण से ही बाहर हो गई और सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी।