भारतीय टीम अगली टी-20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: टी-20 सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 11:56 am Oct 07, 202611:56 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने दलों की घोषणा कर दी है। इस सीरीज के बाद वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान होंगे। वहीं, कीवी टीम की कमान मिचेल सैंटनर के कंधों पर होगी। ऐसे में आइए सीरीज के कार्यक्रम, टीमें और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।