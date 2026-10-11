भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में विशेष जर्सी में नजर आएगी न्यूजीलैंड टीम, जानिए कारण

इस अनोखी जर्सी को कलाकारों बेन थॉमसन (न्गाटी रौकावा की ते टोंगा), शिव नारंदास (गुजरात) और जय पंचा (गुजरात) ने डिजाइन किया है।

उनके सहयोग से दोनों संस्कृतियों के तत्व समाहित हैं, जो उनके परस्पर जुड़े इतिहास को दर्शाते हैं।

इस डिजाइन में हेहे रेखाओं की पृष्ठभूमि पर माओरी कोवाईवाई पैटर्न को दर्शाया गया है, जो जीवित लोगों को दिवंगत लोगों से जोड़ता है।

यह न्यूजीलैंड और भारत के बीच संबंधों को बनाने वालों का भी सम्मान करता है।