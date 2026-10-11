भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, इन खिलाड़ियों की हुई वापसी

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज को वनडे विश्व कप 2027 के लिए अपने विकल्पों का आंकलन करने के अवसर के रूप में देखते हैं।

उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे लिए बड़ी सीरीज है, जिसमें हम अपने प्रशंसकों के सामने भरे हुए स्टेडियमों में एक मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ खेल रहे हैं।"

वाल्टर ने 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों पर भी जोर दिया है।