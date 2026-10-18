नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, जानिए क्या किया कारनामा

बारिश के कारण इस मुकाबले के 9-9 ओवर का किया गया था।

भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन (30) और नमन की पारियों से 7.4 ओवर में 118/5 का स्कोर बना लिया था।

उसके बाद बारिश आने से मैच को रद्द कर दिया गया। इस तरह यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूट गई।

इसके साथ भारत का भारतीय सरजमीं पर लगातार 12 द्विपक्षीय सीरीज जीतने का 4 साल पुराना विजयी रथ आखिरकार थम गया।