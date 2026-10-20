मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम में वापसी पर बड़ा बयान दिया है

मोहम्मद शमी का भारतीय टीम में वापसी पर बयान, कहा- मैं अभी अपने चरम पर हूं

लेखन भारत शर्मा 06:25 pm Oct 20, 202606:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी फिटनेस और घरेलू क्रिकेट में छोटे स्पेल फेंकने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर तीखा पलटवार किया है। आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम से नजरअंदाज किए जाने और बंगाल के दूसरे रणजी मैच में न खेलने के बाद उठ रहे सवालों पर शमी ने कहा कि वे अभी भी अपने करियर के चरम पर हैं और उन्होंने भारतीय टीम में वापसी की उम्मीदें बिल्कुल नहीं छोड़ी हैं।