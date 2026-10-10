मोहम्मद शमी की वापसी पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा 

आकाश ने कहा, "अगर भुवी की वापसी हुई है तो शमी भी लौटेंगे? मुझे लगता है अगर हम यह मानते हैं कि एक व्यक्ति ही सभी को रोक रहा था और सिर्फ वही इन खिलाड़ियों को चुनने का विरोध कर रहा था, जबकि बाकी सभी उन्हें टीम में लेना चाहते थे तो हम खुद को धोखा दे रहे होंगे।"

शमी और अजीत अगरकर के बीच कई विवाद देखने को मिले हैं। आकाश एक व्यक्ति अगरकर को ही कह रहे हैं।