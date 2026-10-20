मिचेल स्टार्क का कमाल, 450 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के गेंदबाज बने

मिचेल स्टार्क का कमाल, 450 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के गेंदबाज बने

लेखन भारत शर्मा 02:33 pm Oct 20, 202602:33 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 450 विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम खिलाफ गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन यह खास उपलब्धि हासिल की। ​​ वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई और कुल 10वें गेंदबाज हैं। आइए उनके टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालते हैं।