मार्नस लाबुशेन के नाम अनोखा रिकॉर्ड आया है (फाइल तस्वीर)

मार्नस लाबुशेन के साथ मैदान पर हुआ अजीब संयोग, इस दुर्लभ रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

लेखन आदर्श कुमार 05:37 pm Oct 12, 202605:37 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन टेस्ट में एक दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया। लाबुशेन ने दोनों पारियों में अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके और 37 रन बनाकर आउट हो गए। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने दोनों पारियों में बल्लेबाजी के दौरान 58-58 गेंदों का सामना किया। टेस्ट क्रिकेट में यह सिर्फ दूसरा मौका है, जब किसी बल्लेबाज ने दोनों पारियों में बिल्कुल एक जैसे आंकड़े दर्ज किए।