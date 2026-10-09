भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मार्क चैपमैन और जैक फॉल्क्स
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 22 अक्टूबर से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज की मेजबानी करनी है। 5 मैचों की इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को झटका लगा है। दरअसल, मार्क चैपमैन और जैक फॉल्क्स आगामी टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर जोश क्लार्कसन और ब्लेयर टिकनर को टीम में शामिल किया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
चैपमैन की बाईं हैमस्ट्रिंग में लगी है चोट
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है।
बता दें कि चैपमैन की बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट है, जो उन्हें पिछले महीने यूरोपियन टी-20 प्रीमियर लीग के दौरान लगी थी और वे अभी भी फिटनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं, फॉल्क्स को हाल ही में कैंटरबरी के ट्रेनिंग सेशन के दौरान दाहिने हिप में चोट लगी थी, जिसके चलते वह भी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
बयान
कोच रॉब वॉल्टर ने दिया अपडेट
चैपमैन भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के बाद होने वाले वनडे मैचों के लिए उपलब्ध होने की राह पर हैं।
न्यूजीलैंड के प्रमुख कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "मार्क और जैक के लिए मुझे बहुत दुख है और मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें जोश और ब्लेयर का विकल्प मिल रहा है। मुझे पता है कि वह दोनों ही इस शानदार टी-20 सीरीज का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित हैं।"
टीम
ऐसी है न्यूजीलैंड की टीम
एडम मिल्ने एक साल से ज्यादा समय के बाद अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार हैं। वहीं, रचिन रविंद्र चोट के कारण इस सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं।
न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ, और ब्लेयर टिकनर
भारतीय टीम
भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी
जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं और उनकी गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है। वरुण चक्रवर्ती भी चोट से रिकवरी के बाद वापसी कर रहे हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।