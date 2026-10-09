भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मार्क चैपमैन और जैक फॉल्क्स

चैपमैन भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के बाद होने वाले वनडे मैचों के लिए उपलब्ध होने की राह पर हैं।

न्यूजीलैंड के प्रमुख कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "मार्क और जैक के लिए मुझे बहुत दुख है और मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें जोश और ब्लेयर का विकल्प मिल रहा है। मुझे पता है कि वह दोनों ही इस शानदार टी-20 सीरीज का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित हैं।"