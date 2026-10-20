मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा दूसरा टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

यानसन ने साल 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।

वह अब तक 23 टेस्ट की 35 पारियों में 25.67 की औसत से 770 रन बना लिए हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 93 रन का रहा है।

इसी तरह उन्होंने 40 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 21.43 की औसत और 3.28 की इकॉनमी से 93 विकेट भी चटकाए हैं। इसमें 4 बार 5 विकेट हॉल भी शामिल है।