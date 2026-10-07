मेसी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल लिया है (फाइल तस्वीर)

लियोनल मेसी का अर्जेंटीना को आखिरी सलाम, आंसुओं और गोल से सजी यादगार विदाई

लेखन आदर्श कुमार 09:42 am Oct 07, 202609:42 am

क्या है खबर?

लियोनल मेसी की अर्जेंटीना के लिए आखिरी मौजूदगी महज एक फुटबॉल मुकाबला नहीं था, बल्कि यह देश के सबसे बड़े फुटबॉल सितारे को भावुक विदाई देने का ऐतिहासिक पल था। ब्यूनस आयर्स का एस्टाडियो मोनुमेंटल इस खास मौके पर जश्न में डूबा नजर आया। अर्जेंटीना और बेनिन के मुकाबले के लिए स्टेडियम खचाखच भरा था। आसमान में नीले-सफेद रंग की चमक और हर तरफ मेसी के नाम की गूंज ने इस रात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।