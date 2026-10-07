लियोनल मेसी का अर्जेंटीना को आखिरी सलाम, आंसुओं और गोल से सजी यादगार विदाई
क्या है खबर?
लियोनल मेसी की अर्जेंटीना के लिए आखिरी मौजूदगी महज एक फुटबॉल मुकाबला नहीं था, बल्कि यह देश के सबसे बड़े फुटबॉल सितारे को भावुक विदाई देने का ऐतिहासिक पल था। ब्यूनस आयर्स का एस्टाडियो मोनुमेंटल इस खास मौके पर जश्न में डूबा नजर आया। अर्जेंटीना और बेनिन के मुकाबले के लिए स्टेडियम खचाखच भरा था। आसमान में नीले-सफेद रंग की चमक और हर तरफ मेसी के नाम की गूंज ने इस रात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।
यादगार
फुटबॉल प्रेमियों के लिए रही यादगार रात
मैच शुरू होने से पहले ही मेसी को विदाई देने का सिलसिला शुरू हो गया था।
एक विशाल नंबर-10 की जर्सी प्रदर्शित की गई, जिस पर 'ग्रासियास' लिखा था। यह संदेश उस स्टेडियम के माहौल को बखूबी बयां कर रहा था, जहां हर कोई मेसी को विदाई देने जुटा था।
स्टैंड्स अर्जेंटीना के नीले-सफेद रंग में रंगे थे। प्रशंसक उस खिलाड़ी को देखने का इंतजार कर रहे थे, जिसने उनके फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार पल उन्हें दिए हैं।
आतिशबाजी
मेसी के मैदान पर आते ही शुरू हुई आतिशबाजी
इसके बाद मेसी मैदान पर उतरे तो स्टेडियम के चारों ओर आतिशबाजी होने लगी।
राष्ट्रगान बजने के दौरान उनके बेटे थियागो, माटेओ और सिरो भी उनके साथ मैदान पर मौजूद थे।
जैसे ही अर्जेंटीना का राष्ट्रगान अपने चरम पर पहुंचा, मेसी भावुक होकर आंसू नहीं रोक सके। लियोनेल स्कालोनी भी अपनी भावनाएं छिपाने में नाकाम रहे।
वहीं, निकोलस ओटामेंडी अपने कप्तान के साथ खड़े रहे और इस खास मौके की गंभीरता उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।
गोल
69वें मिनट में दागा अर्जेंटीना के लिए आखिरी गोल
मैच का सबसे बड़ा पल 69वें मिनट में आया। ऑगस्टिन नदाये को बॉक्स में फाउल किए जाने पर अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली।
मेसी के साथी तुरंत उनके चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने गेंद रखी और मोनुमेंटल में हर निगाह उन पर टिक गई।
मेसी ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद को ऊपरी दाएं कोने में पहुंचा दिया।
इसके साथ ही अर्जेंटीना के महान कप्तान ने अपने आखिरी मुकाबले में विदाई गोल भी दाग दिया।
ट्विटर पोस्ट
भावुक हुए फैंस
THE GAME HAS BEEN PAUSED IN THE 10TH MINUTE FOR A STANDING OVATION FOR LEO MESSI! 🐐👏❤️ pic.twitter.com/uB6NJpHt6b— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026
आखिरी मिनट
अंतिम मिनटों में मिला था मेसी को एक और गोल करने का मौका
मुकाबला अंतिम मिनटों में पहुंचा तो स्टेडियम मेसी के नाम से गूंज उठा। अर्जेंटीना के प्रशंसक जानते थे कि विदाई का पल करीब है और उन्होंने अपनी आवाज और तेज कर दी।
अंतिम सीटी से ठीक पहले अर्जेंटीना को गोल से करीब 21 मीटर दूर फ्री-किक मिली।
सभी की नजरें मेसी पर टिक गईं। सेट पीस पर जादू बिखेरने वाले मेसी से एक और करिश्मे की उम्मीद थी, लेकिन उनका शॉट गोल के ऊपर से बाहर निकल गया।
मेसी
महान नायक को सबने दिल से शुक्रिया कहा
आखिरकार मुकाबले की अंतिम सीटी बज गई। आतिशबाजी, विशाल नंबर-10 की जर्सी, आंसू, गोल और मेसी के नाम के गीत, सब कुछ इस आखिरी रात का हिस्सा बन चुका था।
मोनुमेंटल में मेसी ने आखिरी बार अर्जेंटीना की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा।
इस बार स्टैंड्स से उठती आवाजों में उनसे किसी नए कमाल की उम्मीद नहीं थी। प्रशंसकों के पास बस अपने महान नायक को विदाई देने और उन्हें दिल से शुक्रिया कहने का मौका था।
आंकड़े
अर्जेंटीना के लिए कमाल के रहे मेसी के आंकड़े
अर्जेंटीना की जर्सी में मेसी के आंकड़े इतने विशाल हैं कि अन्य खिलाड़ी के लिए वहां तक पहुंचना बड़ी चुनौती होगी।
उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 208 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 126 गोल दागे और 67 असिस्ट (गोल करने में मदद) किए।
उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कुल 6 फीफा विश्व कप खेले और उनमें 21 गोल दागे। इसी तरह विश्व कप क्वालीफायर मुकाबलों में उन्होंने 36, कोपा अमेरिका में 14 और अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैचों में 54 गोल किए हैं।