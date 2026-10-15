करुण नायर ने जड़ा शतक

करुण नायर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जड़ा 27वां शतक, 9,500 रन भी किए पूरे

लेखन Manoj Panchal 02:05 pm Oct 15, 202602:05 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक ने 2026-27 रणजी ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में आंध्र के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच ड्रॉ कराया। डॉक्टर गोकाराजू लैला गंगाराजू एसीए मुलापाडु क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहली पारी में 144 रन की बढ़त लेने के कारण मेजबान आंध्र को 3 अंक मिले, जबकि कर्नाटक को 1 अंक से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक की दूसरी पारी में बल्लेबाज करुण नायर ने शतक लगाया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9,500 रन भी पूरे किए।