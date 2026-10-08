सिर्फ 15 साल में ही कई कमाल कर चुके हैं सूर्यवंशी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को दी नसीहत, कहा- सिर्फ प्रतिभा से नहीं चलेगा काम

लेखन अंकित पसबोला 03:15 pm Oct 08, 202603:15 pm

क्या है खबर?

युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिभा से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में 750 से अधिक रन बनाने के बाद सूर्यवंशी ने भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेल लिए हैं। उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इस बीच कपिल देव ने सूर्यवंशी को लेकर कहा कि उनके भविष्य के बारे में अभी कोई बड़ी भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।