सौरव गांगुली बने दिल्ली कैपिटल्स के नए मुख्य कोच

IPL 2027: सौरव गांगुली बने दिल्ली कैपिटल्स के नए मुख्य कोच, हेमांग बदानी की लेंगे जगह

लेखन भारत शर्मा 02:02 pm Oct 06, 202602:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। DC ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी है। फ्रैंचाइजी के साथ विभिन्न भूमिकाओं में सालों बिताने के बाद यह पहली बार है जब वह मुख्य कोच की कमान संभालेंगे। वह हेमांग बदानी की जगह लेंगे, जिन्होंने 2 संस्करण तक DC के मुख्य कोच की भूमिका निभाई थी।