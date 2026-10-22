मोहम्मद शम्स आलम शेख भारत आ गए हैं (फाइल तस्वीर)

यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद भारतीय पैरा तैराक को जापान से किया गया निर्वासित

लेखन आदर्श कुमार 10:36 am Oct 22, 202610:36 am

क्या है खबर?

भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख को जापान की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद भारत वापस भेज दिया गया है। उनपर होटल की एक महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इस घटना से नागोया में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल की छवि को झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) 40 वर्षीय तैराक पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।