अर्शदीप सिंह भारत के लिए कई बार महंगे साबित हुए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा बार 50+ रन लुटाने वाले गेंदबाज

लेखन आदर्श कुमार 11:53 am Oct 15, 202611:53 am

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए रन रोकना हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। इस प्रारूप में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे गेंदबाजों पर दबाव बढ़ जाता है। कई बार भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को भी एक पारी में जमकर रन खर्च करने पड़े हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय गेंदबाजों के बारे में, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 50 या उससे अधिक रन दिए हैं।