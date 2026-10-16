भारत-वेस्टइंडीज सीरीज में लगभग 285 करोड़ रुपये की कमाई, फिर भी खाली हाथ रहेगा कैरेबियाई क्रिकेट

डियरिंग ने आगे कहा, "यह समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ हमें 1997 में वापस जाना होगा। जब ICC के सदस्य देशों ने विश्व क्रिकेट की आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए मतदान किया था। उस समय वेस्टइंडीज एक बेहद आकर्षक टीम थी और हर कोई चाहता था कि हम उसके देश का दौरा करें। हमें दौरे के लिए शुल्क मिलता था जो अक्सर कैरेबियाई क्षेत्र में सीरीज की मेजबानी करके होने वाली कमाई से भी ज्यादा होता था।"