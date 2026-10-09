भारत बनाम वेस्टइंडीज: संजू सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां  अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े  

शुरुआती ओवर में अकील हुसैन की गेंद पर सैमसन का कैच छूटा। इसके बाद वह काफी आक्रमक हो गए।

सैमसन ने 41 गेंदों का सामना किया और 82 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 9 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही।

पहले विकेट के लिए उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ सिर्फ 24 गेंदों में 42 रन की साझेदारी निभाई।

अभिषेक (20) के आउट होने के बाद उन्होंने ईशान किशन के साथ 97 रन जोड़े।