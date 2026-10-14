सैमसन ने खेली अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: संजू सैमसन ने लगाया अपना 10वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, पूरे किए 100 छक्के

लेखन अंकित पसबोला 10:03 pm Oct 14, 202610:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में 56 रन बनाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 10वां और मौजूदा सीरीज में दूसरा अर्धशतक रहा। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 छक्के भी पूरे किए। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 60 रन भी जोड़े। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।