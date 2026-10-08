भारत ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 10:22 am Oct 08, 202610:22 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले मैच को जीतकर बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मेजबान टीम दूसरे टी-20 को भी जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त दोगुना करना चाहेगी। दूसरी तरफ शाई होप के नेतृत्व में कैरेबियाई टीम पलटवार के इरादे से उतरेगी। ऐसे में मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डालते हैं।