भारत बनाम वेस्टइंडीज: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले मैच को जीतकर बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मेजबान टीम दूसरे टी-20 को भी जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त दोगुना करना चाहेगी। दूसरी तरफ शाई होप के नेतृत्व में कैरेबियाई टीम पलटवार के इरादे से उतरेगी। ऐसे में मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
हाउस्टेट के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 प्रारूप में कुल 32 मैचों में आमने-सामने हुई है, इसमें से 21 में भारत को जीत मिली है और 10 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं।
इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 6 टी-20 में से 4 में जीत दर्ज की है।
भारत
ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं।
वह पहले टी-20 में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए थे।
उससे पहले एशियाई खेल में भी उन्होंने निराश किया था। वह हर हाल में फॉर्म में वापसी करते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे।
संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, और मयंक यादव।
वेस्टइंडीज
इस संयोजन के साथ उतर सकती है वेस्टइंडीज की टीम
वेस्टइंडीज की ओर से गेंदबाज अब तक महंगे साबित हुए हैं।
सीरीज के पहले टी-20 में वेस्टइंडीज के गेंदबाज 172 रन के लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके थे।
ऐसे में रोमारियो शेफर्ड और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे प्रमुख गेंदबाजों से टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।
संभावित एकादश: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील होसिन, और शामर स्प्रिंगर
पिच
कैसा होगा पिच का मिजाज?
रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की पिच आमतौर पर संतुलित होती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ धीमी हो जाती है और ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है।
हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर अब तक 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं।
यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है।
जानकारी
ऐसा रहेगा रांची का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 9 अक्टूबर को रांची में बारिश की 55 प्रतिशत संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। ऐसे में मैच में बारिश का खलल देखने को मिल सकता है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
भारत के लिए कप्तान अय्यर ने पहले टी-20 में शतक (102*) लगाया था। वह अपनी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे।
लखनऊ में अपना टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले नमन धीर ने प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे। वह एक बार फिर कमाल करना चाहेंगे।
वेस्टइंडीज के कप्तान होप इस समय जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पहले टी-20 में भी अर्धशतक (52*) लगाया है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो स्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।