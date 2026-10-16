भारत बनाम वेस्टइंडीज: 5वें टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज के चौथे टी-20 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली थी। अब सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है और ऐसे में भारत की राह आसान नहीं रहने वाली है। आइए मुकाबले से जुड़ी अहम बातों पर एक नजर डाल लेते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
हाउस्टेट के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 प्रारूप में कुल 35 मैचों में आमने-सामने हुई है, इसमें से 22 में भारत को जीत मिली है और 12 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं।
इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है।
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 6 टी-20 में से 3 में जीत दर्ज की है।
भारत
भुवनेश्वर कुमार की हो सकती है वापसी
भारतीय गेंदबाज इस सीरीज में अब तक बेहद महंगे साबित हुए हैं और यही उनकी हार का कारण रहा है।
वहीं, चोटिल अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल किए गए भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है।
संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितिश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, और मयंक यादव।
वेस्टइंडीज
इस संयोजन के साथ उतर सकती है वेस्टइंडीज की टीम
वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था।
वह एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। गेंदबाजी में कीमो पॉल के प्रदर्शन पर नजरें रहने वाली हैं।
संभावित एकादश: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर, ज्वेल एंड्रयू, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, और शमर जोसेफ।
पिच रिपोर्ट
बल्लेबाजी के लिए आसान मानी जाती है चिन्नास्वामी की पिच
सीमित ओवरों के क्रिकेट में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है।
यह मैदान अपनी छोटी बाउंड्री के कारण हाई स्कोरिंग मैदान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है।
ऐसे में किसी भी टीम के गेंदबाज के लिए यहां किफायती प्रदर्शन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।
हाउस्टेट के मुताबिक, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन का है।
जानकारी
17 अक्टूबर को बेंगलुरु में कैसा रहेगा मौसम?
एक्यूवेदर के मुताबिक, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। बारिश की संभावना 78 प्रतिशत तक है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
होप ने इस टी-20 सीरीज में अब तक 4 पारियों में 130.50 की अविश्वसनीय औसत और 190.51 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए हैं।
सैमसन ने पिछले मैच में अर्धशतक (56) लगाया था। उन्होंने 4 पारियों में 38.00 की औसत और 192.41 की स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए हैं।
गेंदबाजी में कीमो पॉल ने 2 मैच में कुल 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो स्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।