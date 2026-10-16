फिलहाल 2-2 से बराबरी पर है सीरीज (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: 5वें टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 02:28 pm Oct 16, 202602:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज के चौथे टी-20 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली थी। अब सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है और ऐसे में भारत की राह आसान नहीं रहने वाली है। आइए मुकाबले से जुड़ी अहम बातों पर एक नजर डाल लेते हैं।