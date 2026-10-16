भारत बनाम वेस्टइंडीज: आखिरी टी-20 पर बारिश का साया, क्या धुल जाएगा निर्णायक मुकाबला?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में तापमान 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

हालांकि, शाम तक बारिश और गरज के साथ तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसी दौरान मुकाबला शुरू होना है।

घंटे के हिसाब से जारी पूर्वानुमान में दोपहर और शाम के समय बारिश की प्रबल संभावना है।

दिन ढलने के साथ तापमान में गिरावट आने की संभावना है, मुकाबले के दौरान मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा।