भारत बनाम वेस्टइंडीज: चौथे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है।

यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी-20 मुकाबले में बड़े स्कोर की उम्मीद की जा सकती है।

क्रिकबज के मैदान संबंधी आंकड़ों के मुताबिक, यहां खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 230 रन रहा है।

हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है।