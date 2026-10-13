भारत बनाम वेस्टइंडीज: चौथे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला 14 अक्टूबर (बुधवार) को खेला जाना है। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम भी कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरेगी। ऐसे मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डाल लेते हैं।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
हाउस्टेट के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 प्रारूप में कुल 34 मैचों में आमने-सामने हुई है, इसमें से 22 में भारत को जीत मिली है और 11 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं।
इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है।
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 6 टी-20 में से 4 में जीत दर्ज की है।
एकादश
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
पिछले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव करने को नहीं देखेगी।
धमाकेदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से एक और बेहतरीन पारी की उम्मीद होगी। वहीं, तेज गेंदबाजी की कमान एक बार फिर अर्शदीप सिंह के कंधों पर होगी।
संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है वेस्टइंडीज की टीम
टीम के कप्तान शाई होप शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में इस अहम मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
वहीं, वेस्टइंडीज की गेंदबाजी अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। टीम के गेंदबाज इस मैच में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।
संभावित एकादश: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ और गुडाकेश मोती।
पिच
ऐसा रहेगा पिच का मिजाज
हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है।
यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी-20 मुकाबले में बड़े स्कोर की उम्मीद की जा सकती है।
क्रिकबज के मैदान संबंधी आंकड़ों के मुताबिक, यहां खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 230 रन रहा है।
हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है।
जानकारी
ऐसा रहेगा हैदराबाद का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 14 अक्टूबर (बुधवार) को हैदराबाद में बारिश की संभावना बेहद कम है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। ऐसे में खेल बाधित होने की आशंका ना के बराबर है।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
अभिषेक ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 40.09 की औसत और 236.41 की स्ट्राइक रेट से 409 रन बनाए हैं।
वहीं, ईशान के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 149.33 की स्ट्राइक रेट से 339 रन निकले हैं।
वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने पिछले 10 मैचों में 45.88 की औसत से 367 रन बनाए हैं। अक्षर ने पिछले 9 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं।
वहीं, जोसेफ के नाम पिछले 10 मुकाबलों में 19 विकेट है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो स्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।