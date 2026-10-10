भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर (रविवार) को खेला जाना है। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 8 विकेट से अपने नाम किया था। वहीं, दूसरे मैच को वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीता था। ऐसे में मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
हाउस्टेट के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 प्रारूप में कुल 33 मैचों में आमने-सामने हुई है, इसमें से 21 में भारत को जीत मिली है और 11 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं। इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है।
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 6 टी-20 में से 3 में जीत दर्ज की है।
प्लेइंग इलेवन
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
रांची में खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की गेंदबाजी बेहद खराब रही थी। ऐसे में वह तीसरे मुकाबले में अपनी गेंदबाजी मजबूत करना चाहेंगे।
प्रिंस यादव की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। वहीं, संजू सैमसन के फॉर्म में वापसी को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी का खेलना मुश्किल है।
संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव और मयंक यादव।
टीम
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है वेस्टइंडीज की टीम
दूसरे मुकाबले में जोरदार जीत दर्ज करने के बाद वेस्टइंडीज का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। हालांकि, उनके गेंदबाजों को बेहतर करना होगा।
सलामी बल्लेबाज कामिल पूरन से अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। वह पहले दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे।
वहीं, कप्तान शाई होप अपना धमाकेदार फॉर्म इस मैच में भी जारी रखना चाहेंगे।
संभावित एकादश: शाई होप (कप्तान), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर स्प्रिंगर, अकील हुसैन और शमर जोसेफ।
पिच
ऐसा रहेगा पिच का मिजाज
इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहां पिच पर अच्छा और समान उछाल मिलता है, जबकि छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में मदद करती हैं।
इस मैदान पर बड़े स्कोर बनने की संभावना रहती है। हालांकि, गेंदबाजों के लिए रन रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी-20 में भी बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है।
जानकारी
ऐसा रहेगा इंदौर का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 11 अक्टूबर (रविवार) को इंदौर में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ऐसे में खेल बाधित होने की आशंका बेहद कम है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
ईशान ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 54.71 की औसत और 151.38 की स्ट्राइक रेट से 383 रन बनाए हैं।
वहीं, अभिषेक के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 230.46 की स्ट्राइक रेट से 348 रन निकले हैं।
वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने पिछले 10 मैचों में 60.43 की औसत से 423 रन बनाए हैं।
मयंक ने पिछले 4 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं, जोसेफ के नाम पिछले 10 मैच में 18 विकेट है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो स्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।