तीसरा मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 10:30 am Oct 10, 202610:30 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर (रविवार) को खेला जाना है। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 8 विकेट से अपने नाम किया था। वहीं, दूसरे मैच को वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीता था। ऐसे में मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डालते हैं।