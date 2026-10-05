भारत बनाम वेस्टइंडीज: पहले टी-20 के लिए प्लेइंग इलेवन से पिच तक जुड़ी हर जरूरी जानकारी

भारत के लिए ईशान ने पिछले 10 मैच में 49.25 की औसत और 149.8 की स्ट्राइक रेट से 394 रन बनाए हैं। अभिषेक के बल्ले से पिछले 10 मैच में 219.01 की स्ट्राइक रेट से 311 रन निकले हैं।

हेटमायर ने पिछले 10 मैच में 333 रन बनाए हैं। होप के बल्ले से पिछले 10 मैच 288 रन निकले हैं।

अक्षर ने पिछले 7 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं। मोती के नाम पिछले 7 मैचों में 10 विकेट है।