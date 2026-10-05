भारत बनाम वेस्टइंडीज: पहले टी-20 के लिए प्लेइंग इलेवन से पिच तक जुड़ी हर जरूरी जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और वह सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। वहीं, शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में मुकाबले से जुड़ी अहम बातें और संभावित समीकरणों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
हाउस्टेट के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 प्रारूप में कुल 31 मैचों में आमने-सामने हुई है, इसमें से 20 में भारत को जीत मिली है और 10 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं।
इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 5 टी-20 में से 3 में जीत दर्ज की है।
संजोजन
ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
एशियाई खेल 2026 में संजू सैमसन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में मौका मिल सकता है।
जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह के कंधों पर होगी।
संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और प्रिंस यादव।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेव के साथ नजर आ सकती है वेस्टइंडीज की टीम
वेस्टइंडीज टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ियों की फौज है। ऐसे में ये टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान होप से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
वहीं, टीम में वापसी कर रहे शिमरोन हेटमायर भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।
संभावित एकादश: शाई होप (कप्तान), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, किमो पॉल, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन और शमार जोसेफ।
पिच
कैसा होगा पिच का मिजाज?
लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच पर गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संतुलन देखने को मिल सकता है।
हाल के सालों में यहां की पिच धीमी रहने के साथ स्पिन गेंदबाजों को मदद देती रही है, हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती उछाल मिल सकता है।
जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, पिच के धीमे होने पर बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
ऐसे में स्पिनरों और विविधता वाली गेंदबाजी की भूमिका अहम रहेगी।
जानकारी
ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 6 अक्टूबर को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 23 डिग्री रहने का अनुमान है। मंगलवार को बारिश होने की 45 प्रतिशत संभावना है। बारिश मैच में खलल भी डाल सकती है।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
भारत के लिए ईशान ने पिछले 10 मैच में 49.25 की औसत और 149.8 की स्ट्राइक रेट से 394 रन बनाए हैं। अभिषेक के बल्ले से पिछले 10 मैच में 219.01 की स्ट्राइक रेट से 311 रन निकले हैं।
हेटमायर ने पिछले 10 मैच में 333 रन बनाए हैं। होप के बल्ले से पिछले 10 मैच 288 रन निकले हैं।
अक्षर ने पिछले 7 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं। मोती के नाम पिछले 7 मैचों में 10 विकेट है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो स्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।