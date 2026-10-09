वेस्टइंडीज ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रिकॉर्ड रन चेज किया, ये बने रिकॉर्ड्स 

ईशान साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं।

उन्होंने अब तक 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 38.75 की औसत और 169 की स्ट्राइक रेट से 1,085 रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से एक शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है।

उन्होंने अब तक कुल 63 मैच खेले हैं और इसकी 63 पारियों में 31.88 की औसत और 146.72 की औसत से 1,881 रन बनाए हैं।