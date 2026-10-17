मानव सुथार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में मानव सुथार को मौका नहीं, अश्विन बोले- भारत ने की बड़ी चूक

लेखन आदर्श कुमार 06:07 pm Oct 17, 202606:07 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए मानव सुथार को नहीं चुने जाने पर निराशा जताई है। यह सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। सुथार अब तक भारत के लिए 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 23 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। आइए जानते हैं अश्विन ने क्या कहा?