भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से सीरीज शुरू होगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: वनडे सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम बातें

लेखन आदर्श कुमार 03:31 pm Oct 17, 202603:31 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने दलों का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों ने पहले 3 वनडे मैचों के लिए अलग दल चुने हैं, जबकि आखिरी 2 मैचों के लिए टीम में बदलाव किए गए हैं। भारत के लिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे। आइए सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर नजर डालते हैं।