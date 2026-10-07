तन्मय बलोदा ने की रिकॉर्डतोड़ गेंदबाजी

इंडिया अंडर-19 के तन्मय बलोदा ने रचा इतिहास, यूथ टेस्ट में पहली बार लिए 14 विकेट

लेखन अंकित पसबोला 05:37 pm Oct 07, 202605:37 pm

क्या है खबर?

इंडिया अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में 10 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में इंडिया की जीत के नायक तन्मय बलोदा रहे। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने मैच में कुल 14 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी का विपक्षी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं दिखा। इसके साथ ही बलोदा एक यूथ टेस्ट में कुल 14 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। आइए उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।