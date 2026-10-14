वैभव सूर्यवंशी का आत्मविश्वास कमजोर कर रही भारतीय टीम, पूर्व विश्व कप विजेता खिलाड़ी का आरोप

1983 विश्व कप विजेता श्रीकांत का मानना है कि टीम प्रबंधन की ओर से खिलाड़ियों को लगातार टीम में शामिल करने और बाहर करने की नीति ने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा, "टीम प्रबंधन ने सिर्फ सैमसन का ही नहीं, बल्कि सूर्यवंशी का भी आत्मविश्वास पूरी तरह कमजोर कर दिया है। सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका दिया जा सकता था। अभिषेक आराम कर सकते थे। सूर्यवंशी और सैमसन को पारी का आगाज कर सकते थे।"