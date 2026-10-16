भारतीय टीम में बड़ा बदलाव, चोटिल अर्शदीप सिंह की जगह भुवनेश्वर कुमार को मिला मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया है। उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह मौका मिला है। अर्शदीप के गेंदबाजी वाले कंधे पर चौथे टी-20 में चोट लग गई थी। सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर (शनिवार) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर है।
बयान
BCCI ने क्या कहा?
BCCI ने बयान जारी कर कहा कि हैदराबाद में खेले गए सीरीज के चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान अर्शदीप के गेंदबाजी वाले कंधे पर चोट लग गई थी।
इसके बाद भुवनेश्वर को टीम में शामिल किया गया है। आखिरी टी-20 मुकाबले में अर्शदीप की उपलब्धता पर फैसला उनकी चोट से उबरने की स्थिति को देखते हुए मैच से पहले लिया जाएगा।
अगर भुवनेश्वर को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वह 4 साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे।
चोट
चौथे टी-20 में अर्शदीप के साथ क्या हुआ था?
शमर जोसेफ की एक बाउंसर अर्शदीप के कंधे पर लगी थी, जिससे उन्हें काफी दर्द हुआ।
असहज महसूस करने के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया था। अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गई और अर्शदीप उसे पुल करने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन चूक गए।
इसके बाद दर्द से परेशान होकर वह घुटनों के बल बैठ गए। बाद में अंपायर से बातचीत करने के बाद मैच को खत्म कर दिया गया था।
टीम
ऐसी है भारत की टीम
भारत की संशोधित टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर और भुवनेश्वर कुमार।
चौथे टी-20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उसे 24 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
248 रन के लक्ष्य के जवाब में वे 223 रन पर ऑलआउट हो गए थे।
करियर
ऐसा रहा है भुवेश्वर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
भुवनेश्वर ने नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।
भुवनेश्वर ने 87 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद 23.10 की औसत से 90 विकेट लिए हैं। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से नीचे (6.96) रही है।
अपने करियर में उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।
वह भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 7वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।