भारतीय टीम में बड़ा बदलाव, चोटिल अर्शदीप सिंह की जगह भुवनेश्वर कुमार को मिला मौका

BCCI ने बयान जारी कर कहा कि हैदराबाद में खेले गए सीरीज के चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान अर्शदीप के गेंदबाजी वाले कंधे पर चोट लग गई थी।

इसके बाद भुवनेश्वर को टीम में शामिल किया गया है। आखिरी टी-20 मुकाबले में अर्शदीप की उपलब्धता पर फैसला उनकी चोट से उबरने की स्थिति को देखते हुए मैच से पहले लिया जाएगा।

अगर भुवनेश्वर को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वह 4 साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे।