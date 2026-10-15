इस टीम संयोजन के साथ विश्व कप नहीं जीत सकता भारत, पूर्व भारतीय बल्लेबाज का बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ करारी हार के बाद टीम की कड़ी आलोचना की है। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के एक और शानदार शतक का सामना करना पड़ा। होप ने इस दौरे पर चौथा शतक जड़ा। उनकी शतकीय पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम को 24 रन से हार झेलनी पड़ी।
संयोजन
सीरीज 2-2 से बराबर है
कैफ ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज के दौरान भारतीय टीम के संयोजन की काफी आलोचना की।
सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर है और निर्णायक टी-20 मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।
कैफ ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा टीम संयोजन को देखते हुए मुझे लगता है कि 2 साल बाद टी-20 विश्व कप खिताब का बचाव करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होंगे।
बयान
कैफ ने क्या कहा?
कैफ ने क्रिकबज से कहा, "हार की असली वजह गेंदबाजी है। हार का दोष उनको जाना चाहिए। 247 रन बहुत ज्यादा हैं। हमने खराब गेंदबाजी की, इसलिए हारे। बोर्ड पर बहुत ज्यादा रन थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 5 मैचों की सीरीज में आमतौर पर बल्लेबाज 3 मैच जिताते हैं और गेंदबाज बाकी मैच जिताते हैं। यहां गेंदबाज आपको एक भी मैच नहीं जिता रहे हैं। इस टीम संयोजन के साथ आप कभी विश्व कप नहीं जीत पाएंगे।"
रन
भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए
भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने मिलकर 8 ओवर में कुल 104 रन लुटाए, जबकि स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए।
वहीं, प्रिंस यादव मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 36 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।
हार के बाद भारतीय कप्तान अय्यर ने कहा कि उनकी टीम गेंदबाजी की शुरुआत में ही पिछड़ गई थी।
कप्तान
मैच के बाद अय्यर ने क्या कहा?
अय्यर ने मैच के बाद कहा, "सब कुछ गेंदबाजी से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि हम अपनी लाइन और लेंथ सही तरीके से नहीं रख पाए। जब आप 250 रन का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको खास रणनीति के तहत आगे बढ़ना होता है। लक्ष्य का पीछा करते समय हमारी टीम का रवैया मुझे पसंद आया, लेकिन दुर्भाग्य से हम गेंदबाजी में योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर सके। यहां हम थोड़े पीछे रह गए।"