भारतीय टीम ने करारी हार झेली (फाइल तस्वीर)

इस टीम संयोजन के साथ विश्व कप नहीं जीत सकता भारत, पूर्व भारतीय बल्लेबाज का बयान

लेखन आदर्श कुमार 03:17 pm Oct 15, 202603:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ करारी हार के बाद टीम की कड़ी आलोचना की है। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के एक और शानदार शतक का सामना करना पड़ा। होप ने इस दौरे पर चौथा शतक जड़ा। उनकी शतकीय पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम को 24 रन से हार झेलनी पड़ी।