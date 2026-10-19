टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

इस सूची में पहले स्थान पर स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2016 में खेला था।

अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 19.45 की औसत से 20 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.82 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/15 का है।

बुमराह ने न्यूजीलैंड में 5 मैचों की 5 पारियों में 21.50 की औसत से 6 विकेट लिए हैं।